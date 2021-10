Kampania CoD Vanguard w szczegółach. Gwiazda TLoU2 w obsadzie

Twórcy Call of Duty Vanguard podzielili się kolejnymi szczegółami kampanii. Jednoosobowa historia nowego CoD-a to klasyka gatunku.

W kampanii nie pokierujemy tylko jednym bohaterem lub bohaterką. Deweloperzy ponownie pozwolą nam wcielić się w kilka różnych postaci, które zmierzą z nazistami na polach bitwy z całego świata. Fabuła poprowadzi nas przez różne scenariusze, a bohaterowie wreszcie spotkają się, aby wspólnie zetrzeć się z wrogiem.

Oto część obsady głosowej Call of Duty Vanguard:

Sierżant Arthur Kingsley – Chiké Okonkwo

Porucznik Polina Petrova – Laura Bailey

Szeregowy Lucas Riggs – Martin Copping

Porucznik Wade Jackson – Derek Phillips

Sierżant Richard Webb – Simon Quarterman

SS Oberst-Gruppenführer Hermann Wenzel Friesinger – Dan Donohue

Jannick Richter – Dominic Monaghan

Jeśli graliście w The Last of Us Part II, z pewnością kojarzycie jedno nazwisko z powyższej listy. Laura Bailey, która wcielała się w Abby, pojawi się też w CoD Vanguard. Aktorka jest mocno związana z gamingiem i jej obecność w grze może ucieszyć wielu graczy.

Wczoraj zobaczyliśmy też oficjalny, polski zwiastun kampanii. Znajdziecie go w tym miejscu. Przyznam, że robi naprawdę dobre wrażenie i zapowiada bardzo efektowną historię..