Film Fortnite brzmi jak żart, ale rzekomo faktycznie ma powstać

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Film Fortnite może faktycznie trafić do produkcji. Epic Games rzekomo prowadzi rozmowy w sprawie przygotowania produkcji na bazie gry.

Epic ma rozważać stworzenie osobnej dywizji odpowiadającej za produkcję filmów. Firma ma poszukiwać nowych ścieżek rozwoju, bowiem pole produkcji mobilnych zostało mocno ograniczone przez spór z Apple i Google, który uniemożliwia efektywny rozwój na tym rynku – podają źródła serwisu The Information.

W tym miejscu warto przypomnieć, że film Fortnite przewija się w plotkach od dłuższego czasu. Epic zatrudniło już paru specjalistów mających doświadczenie na tym rynku. Nikt by się nie zdziwił, gdyby firma faktycznie stworzyła film lub nawet serial bazujący na swojej szalenie popularnej marce.

Choć mogłoby się wydawać, że Fortnite nie ma potencjału na zostanie filmem, nie jest to do końca prawdą. Gra posiada historię świata i parę rozpoznawalnych postaci. Dodatkowo kreskówkowa oprawa mocno sprzyja ewentualnemu filmowi animowanemu. Zresztą, Fortnite jest tak popularne, że nawet kiepskiej jakości film by na siebie najpewniej zarobił.

Plotki na temat filmu należy jednak traktować z dystansem. Na razie to tylko doniesienia i nie wiadomo, czy Epic faktycznie uda się zbudować dywizję filmową. Póki co jest za wcześnie, aby mówić o zapowiedzi jakiejkolwiek produkcji.