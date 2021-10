Już dziś przetestujecie za darmo Riders Republic. Wyjaśniamy, jak zagrać

Riders Republic, czyli najnowsza sportowa produkcja od Ubisoftu, jest dziś dostępna za darmo. Na jej wypróbowanie mamy jednak wyłącznie jeden dzień.

Niedawno była otwarta beta, ale jeżeli jakimś cudem ją przeoczyliście – najnowsza sportowa gra multiplayer od Ubisoft jest dostępna w formie trialu aktywnego przez jeden dzień.

Riders Republic – jak zagrać za darmo?

Riders Republic to najnowsza pozycja od Ubisoft, przeznaczona przede wszystkim dla fanów sportów ekstremalnych. Znajdziemy tu różnego rodzaju zmagania rowerowe, snowboardowe, narciarskie i… „wingsuitowe”. Na próżno raczej szukać tutaj „symulatora”, ponieważ gra wcale nie ukrywa, iż stawia przede wszystkim na frajdę.

W ramach Ubisoft Connect już dziś, tj. 12 października, od godziny 9:00 możemy przetestować zupełnie za darmo najnowszą pozycję od francuskich deweloperów. Ze względu na to, aby gracze mogli od razu wskoczyć do akcji, samouczek został wyłączony. Co ciekawe, dostaliśmy dostęp do dość pokaźnej liczby trybów gry.

Będziemy mogli zagrać w trybie solo, jak i multiplayer, z czym ta druga opcja otwiera przed nami szereg trybów przygotowanych przez twórców:

Mass race: masowy, wielosportowy wyścig dla nawet 50 graczy na raz. Liczy się przede wszystkim kolejność na mecie.

Free for All: klasyczna wariacja trybu „każdy na każdego” w ramach jednej z 11 playlist wydarzeń.

Versus: tryb kariery dla maksymalnie pięciu graczy.

Bitwa na sztuczki: tryb 6 na 6, polega na zdobywaniu punktów za wykonywanie różnych akrobacji. Najwyższy wynik wygrywa.

Śpieszcie się, bo darmowa wersja próbna aktywna jest wyłącznie do jutra, do godziny 9:00. Zagracie w grę, logując się na tę stronę. Pełna wersja wyjdzie na PC, PS4, PS5, XONE, XSX|S 28 października bieżącego roku.