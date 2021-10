Przedziwny bug w becie BF2042. Gracz mógł wcielić się w klasy z poprzednich części

Gracze BF2042 dostali w becie niejako przedsmak tego, co znajdzie się w trybie Portal. Na skutek dziwnego buga, można było podejrzeć wybór klas z innych części serii, a nawet… zagrać jako jedna z nich.

Fanom serii chyba najbardziej brakuje systemu klas, który zastąpiony został przez specjalistów. Dlatego też tylu fanów nie może doczekać się trybu Battlefield Portal.

Postacie z poprzednich części w BF2042

Nie ma co ukrywać, że postacie i cały znany z serii system klas niejako powróci za sprawą trybu Battlefield Portal. To specjalna platforma w ramach BF2042, która domyślnie ma zapewnić fanom setki godzin zabawy. Dzięki niej możliwy stanie się powrót na klasyczne mapy, do znanych już trybów, wcielając się w klasy z Battlefield: 1942, Battlefield: Bad Company 2 i Battlefield 3.

Okazuje się, że w trakcie niedawnej bety niektórzy mogli dostać nieoczekiwany przedsmak tego, co czeka nas w trybie Portal. Wszystko dlatego, że jednemu z graczy pojawiły się klasy z BF3 i BF:BC2 jako postacie do wyboru. Mógł zagrać tylko pięcioma spośród około 35. Wcielając się w rolę znanego już szturmowca z BF3, dostał do ręki defibrylator i broń, której reszta graczy nie uświadczyła. Analogicznie sytuacja wygląda z klasą inżyniera, wsparcia i zwiadu. Wygląda więc na to, że DICE faktycznie zadbało, aby przenieść znane z poprzednich części serii elementy bez wprowadzania w nie jakichkolwiek zmian.

Fani w komentarzach wydają się bardzo ucieszeni z tego buga. Choć nie oznacza on, że w podstawowej wersji gry będziemy mogli wybierać spośród postaci w systemie klas, to jednak udowadnia, że Battlefield Portal może okazać się prawdziwą perełką. Do tego gwarantuje rozwiązanie problemów, na które gracze narzekają najbardziej.