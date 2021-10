Gracze Far Cry 6 umierają przez easter egg z Assassin’s Creed

W Far Cry 6 nie zabrakło nawiązań do innych gier Ubisoftu. Jednym z nich jest pewna wieża, przez którą masa graczy ginie. Niestety, nie przeniesiono jednej z mechanik z Assassin’s Creed w 100%.

Fani cyklu o skrytobójcach bez wątpienia od razu będą wiedzieć, co trzeba zrobić, gdy wdrapią się na wysoki punkt, usłyszą dźwięk lecącego orła, a pod nogami zobaczą rozłożone siano.

W najnowszej grze Ubisoftu dodano specjalną wieżę, która idealnie pasuje do powyższego opisu. Jednak przy próbie wykonania skoku wiary po chwili można zobaczyć animację śmierci głównego bohatera. Wygląda na to, że taki przebieg wydarzeń jest zamierzonym działaniem ze strony twórców. W innym przypadku rozłożone siano hamowałoby upadek, co pozwalałoby Dani/Daniemu przeżyć. Niestety, Far Cry 6 rządzi się nieco innymi założeniami, choć nie ukrywam, że easter egg wyszedł naprawdę dobrze.

Oczywiście nie jest to jedyny easter egg w ostatnim Far Cry’u. Na pierwszy z nich natknięto się jeszcze długo przed premierą gry. Kojarzycie Vaasa z „trójki”, czyli jednego z antagonistów tej części? Tak się składa, że w pewnej formie pojawił się on w gameplay’u z gry. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym miejscu.