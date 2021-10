Świat Saints Row na nowym wideo wygląda na przeogromny

Volition podzieliło się w sieci kolejnym materiałem z rebootu Saints Row. Tym razem skupiono się na podziale całej mapy. Wygląda na to, że będzie przeogromna.

Akcja nowych Świętych rozgrywa się w Santo Ileso, które zostało podzielone na 15 pomniejszych dystryktów. Te należą do trzech większych regionów charakteryzujących się własnym pomysłem na siebie. Wolicie pustynne klimaty, ogromne wieżowce czy lokacje pełne imprez?

Jasne światła, duże miasto – mamy największe i najlepsze miasto Saints Row, które jest pełne atrakcji. Santo Ileso ma problem z przestępczością, a my możemy sobie z tym poradzić. Z 15 dzielnicami, ciekawymi punktami i mieszkańcami, którzy po prostu żyją swoim najlepszym (lub najgorszym) życiem, to miasto jest stworzone do eksploracji. Twoje zadanie polegające na zbudowaniu nowego imperium przestępczego oznacza, że będziesz mógł przejąć kontrolę nad tymi dzielnicami od Marshall, Los Panteros i The Idols.