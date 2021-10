Zobaczcie świat Saints Row na nowej rozgrywce. O jedno nie musimy się martwić

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jesteśmy coraz bliżej premiery nowiutkiego Saints Row. Reboot serii budzi bardzo dużo kontrowersji, ale deweloperzy nie zamierzają stopować z kolejnymi pokazami gry.

Teraz w sieci pojawił się nowy gameplay prezentujący kilka miejscówek z Santo Ileso, czyli fikcyjnego miasta, w którym umiejscowiono grę. Dzięki materiałowi możemy też lepiej przyjrzeć się grafice i temu, jak prezentuje się prowadzenie pojazdów. Pamiętajcie jednak, że poniższy gameplay pochodzi z wczesnej wersji gry i nie oddaje w pełni tego, jak będzie wyglądać Saints Row na premierę.

Już teraz widać, że gra nie będzie cierpiała na ten sam problem, co poprzednicy – na szarobury i całkowicie nieciekawy świat. Choć pokazano o wiele za mało materiałów, aby ocenić Santo Ileso jako całość, już teraz widać, że będzie dużo bardziej różnorodnie względem starszych odsłon serii. Dodatkowo twórcy pokusili się o bardziej kolorową stylistykę, która – pomimo wątpliwości graczy – powinna wpłynąć pozytywnie na odbiór świata.

Powyższy materiał to oczywiście tylko mała zajawka tego, co zobaczymy w nowym Saints Row. Tytuł ukaże się 25 lutego 2022 roku i to wtedy przekonamy się, czy Volition skierowało swoją markę na dobre tory. Miejmy nadzieję, że świeży kierunek serii nie zapędzi jej w kozi róg.