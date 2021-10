Tak wygląda Far Cry 6 w 4K na ultra z drobną modyfikacją. Niezły argument za wersją na PC

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Choć Far Cry 6 trafiło w ręce graczy w zeszłym tygodniu, udało się już poprawić w nim grafikę dzięki pewnej graficznej modyfikacji. Zobaczcie, jak może wyglądać produkcja w wydaniu na komputery osobiste.

Rzadko kiedy gry wideo wspierają na konsolach instalowanie modyfikacji. Tak się składa, że jest to raczej domena wydań PeCetowych, aczkolwiek i od tej reguły są wyjątki (np. Skyrim). Zobaczcie, co takiego jest w stanie zaoferować Far Cry 6 po instalacji specjalnego moda autorstwa Digital Dreams.

Twórcy wymienionego kanału posiadają własną paczkę plików lekko modyfikującą działanie ray tracingu. Dodaje ona do cieni specjalną mieszankę efektu ambient occlusion i odbić światła. W takiej formie gra prezentuje się znacznie lepiej. Widać gołym okiem, że grafika w grze po ustawieniu na ultra z drobnym wsparciem modyfikacji jest o wiele bliżej realizmu.

Warto też wspomnieć, że wersje na konsole nowej generacji nie wspierają ray tracingu wcale. W związku z tym wersja na PC bez instalacji tego wizualnego dodatku i tak powinna prezentować się nieco lepiej. Więcej na temat podjętej przez Ubisoft decyzji możecie przeczytać w tym miejscu.