Już w tym tygodniu dowiemy się więcej o Hazard Zone w Battlefield 2042

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

O Hazard Zone w Battlefield 2042 nie wiadomo na ten moment za wiele, choć zmieni się to w ciągu paru dni. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć zwiastun ostatniego z trzech trybów?

Dziś na oficjalnym profilu serii Battlefield w serwisie YouTube pojawił się… zwiastun zwiastuna Hazard Zone. Choć może to brzmieć co najmniej dziwnie, rzeczywiście tak jest. Wynika z niego, że już w ten czwartek (14 października) o godzinie 17:00 zadebiutuje trailer tego mitycznego trybu rozgrywki. Będzie można go obejrzeć za pośrednictwem tej samej platformy.

Czym może być Hazard Zone? Wszystkie informacje na jego temat pochodzą bezpośrednio od insiderów branży growej oraz od data minerów. Sugerując się jednak tymi przeciekami, można stwierdzić, że Strefa Zagrożenia byłaby połączeniem Escape from Tarkov i Hunt Showdown. Jeśli leak się potwierdzi, jedną z map dostępnych w ramach tej rozgrywki byłby Kosmodron, czyli słynna wyspa ze startem rakiety kosmicznej. Jest też szansa na mapę Wrakowisko, której akcja toczy się wśród ogromnych, porzuconych statków.

Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać czwartkowej premiery trailera. O Strefie Zagrożenia plotkuje się w zasadzie od pierwszego oficjalnego ogłoszenia gry Battlefield 2042. Choć już zaprezentowane tryby zrobiły na mnie spore wrażenie, liczę na jeszcze większe fajerwerki na sam koniec.