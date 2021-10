Nie podobają Wam się gry z PS Plus? Powstała petycja mająca na celu zwrócenie uwagi PlayStation

Subskrypcja PS Plus w ostatnich miesiącach oferowała dość nierówne sobie gry. W związku z tym jeden ze stałych PS Plusowiczów postanowił stworzyć specjalną petycję, aby zwrócić uwagę na ten problem.

Autorem tego pomysłu jest niejaki Matthew Moss, który „kocha PlayStation Plus i (większość) gier dodawanych w jego ramach każdego miesiąca”. Jego zdaniem bonusy dodawane w ostatnim czasie do Plusa strasznie różnią się swoim poziomem. Zdarzają się miesiące znacznie lepsze i gorsze, a październikowa oferta wywołała u sporej liczby graczy bardzo negatywne odczucia.

Sam Matthew zwraca na to uwagę w swojej petycji, wskazując na fakt, że gratisowe Mortal Kombat X posiadają już wszyscy subskrybenci na konsoli PS5. Uważa on, że można było się chociaż pokusić o pełną wersję ze wszystkimi dodatkami, ponieważ w sprzedaży jest już nowsze Mortal Kombat 11.

Drugą kwestią jest fakt, że na rynku azjatyckim dorzucono także Castlevanię Reuiem: Sympohony of the Night & Rondo of Blood. Podczas ubiegłych lat zdarzało się, że w związku Halloween dorzucano właśnie tytuł/tytuły nawiązujące swoim klimatem do horroru lub potworów. Poprzez obdarowanie tylko części świata taką pozycją część graczy może czuć się wykluczona.

Link do petycji w sprawie gier z PS Plus znajdziecie tutaj.