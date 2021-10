Forza Horizon 5 zachwyci grafiką. Nawet na starszej konsoli

Jeden z twórców Forza Horizon 5 udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że gra będzie wyglądała świetnie nawet na Xbox One. Microsoft nie boi się ograniczeń konsoli.

Deweloper przyznał również, że nie ma co oczekiwać szybkiego wczytywania gry. Starsza generacja konsol Xbox nie posiada dysku SSD, więc Forza Horizon 5 będzie potrzebowała chwili na załadowanie mapy.

Gra faktycznie wygląda bardzo dobrze na konsoli Xbox One, ale nie posiada ona (konsola – red. ) dysku SSD. Są więc ograniczenia z przeszłości.



Myślę, że ludzie naprawdę to pokochają. To gra na Xbox One, nie będzie wyglądała tak dobrze jak na Series X. Będzie miała ekrany ładowania, taka jest rzeczywistość. Ale myślę, że nie było to dla nas żadną dodatkową komplikacją w porównaniu do robienia jej na komputerze o niskiej specyfikacji. I myślę, że ludzie będą naprawdę zadowoleni z wersji, która się ukaże.

– powiedział Creative Director gry, Mike Brown, w rozmowie z Press Start