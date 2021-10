Premierowy zwiastun Marvel: Strażnicy Galaktyki. Jest rockowo i wybuchowo

Wylądował premierowy zwiastun Marvel: Strażnicy Galaktyki. Najnowsza produkcja od Eidos Montreal debiutuje już niedługo. Twórcy starają się nas przyciągnąć fabułą i atrakcyjnym systemem walki.

Choć Marvel’s Avengers okazało się klapą, Square Enix nie marnuje jednej z największych franczyz na świecie. Już na 26 października zaplanowano premierę „growych” Strażników Galaktyki.

Strażnicy Galaktyki na najnowszym, napakowanym akcją zwiastunie

Nie da się ukryć, że Strażnicy Galaktyki to jeden z bardziej udanych filmów Marvela, a znane z komiksów postacie są niezwykle charakterne i dające się lubić. Stwarza to świetną podstawę pod naładowaną akcją grę wideo, nieprawdaż?

Z okazji rychłej premiery, dostaliśmy dziś najnowszy zwiastun produkcji o superbohaterach. Obejrzycie go poniżej. Przyznam szczerze, że do tej pory nie byłem jakoś specjalnie przekonany, ale teraz chętnie sprawdzę najnowszą produkcję od Eidos na premierę. Zapowiada się na świetny list miłosny dla fanów zarówno komiksów, jak i filmów.

Wygląda to naprawdę nieźle. Oglądając w internecie gameplaye łatwo zwrócić uwagę, że twórcy starają się nas przyciągnąć atrakcyjnym, pełnym wybuchów systemem walki. Wcielimy się wyłącznie w Star Lorda, ale i tak będziemy mogli wydawać rozkazy naszym towarzyszom. Pojawi się możliwość łączenia się z nimi w walce, aby wspólnie wyprowadzać dewastujące kombosy. Ogólnie rzecz biorąc, wygląda to bardzo „arcadeowo”, ale z charakterem. Fani rozwałki raczej nie powinni narzekać.

Inną sprawą jest fabułą. Twórcy obiecali m.in. podejmowanie wyborów (każdy z członków załogi ma inne spojrzenie na daną problematykę) czy wykonywanie opcjonalnych zadań pobocznych. Warto zwrócić uwagę na to, że przedstawione do tej pory materiały wskazują, iż cała gra bardzo mocno stawia na historię. Oprócz tego spotkamy znane z kart komiksów (oraz filmów) postacie, posłuchamy legendarnego mixtape’a z rockowymi kawałkami z lat 70. i 80. oraz… no, uratujemy galaktykę. Gra zadebiutuje na PC, XOne, PS4, Switch oraz XSX|S i PS5.