Problemowa beta Battlefield 2042 wkurzyła graczy. DICE reaguje na krytykę

Beta Battlefield 2042 jednym się spodobała, a innym – wręcz przeciwnie. Twórcy muszą poradzić sobie z hejtem. Jeden z deweloperów poprosił toksycznych graczy, aby nie dawali wygrać emocjom.

Wygląda na to, że DICE faktycznie chce dostarczyć taki produkt, na jaki gracze zasługują. Problem w tym, że zdaniem deweloperów to właśnie niektórzy gracze im w tym przeszkadzają.

Battlefield 2042 w atmosferze małego skandalu

Beta długo wyczekiwanego Battlefield 2042 już oficjalnie się zakończyła. My możemy ze świeżymi umysłami podsumować to, czego dowiedzieliśmy się o grze. Nie da się jednak ukryć, że zarówno wersja PC, jak i konsolowa, naszpikowana była błędami.

To przecież normalne. W końcu to beta, prawda? Do tego samo DICE przyznało, że ma „parę miesięcy”, więc cześć problemów i błędów udało się już rzekomo naprawić. Mimo wszystko wielu graczy nie czuje się zadowolonych z tego, czego doświadczyli w trakcie minionego weekendu.

Producent Ben Walke ze studia DICE odpowiedział na Reddicie na usunięty już komentarz, stawiający pod znakiem zapytania kompetencje deweloperów. Dość powiedzieć, że gracz w ostrych słowach skrytykował twórców. Walke rozumie, że wielu graczy nie czuje się zadowolonych, ale prosi, aby przekazywać krytykę w spokojny i konstruktywny sposób, a nie „hejtersko”.

Istnieje odpowiedni sposób na przekazanie informacji zwrotnej, nie sądzę, żeby ktokolwiek z zespołu był przeciwny jej otrzymaniu, jeśli jest to zrobione w konstruktywny sposób. Jednak ilość osobistych ataków, które widziałem w ciągu zaledwie kilku godzin od uruchomienia [bety – dop. red.] jest rozczarowująca. Ben Walke

Walke podkreślił, że jeżeli liczba negatywnych komentarzy nie zmniejszy się, DICE musiałoby chwilowo ograniczyć kontakt z fanami, a tego w końcu nikt nie chce.