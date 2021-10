Forza Horizon 5 na porównaniu trybów graficznych. Płynność czy jakość?

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiło się porównanie trybów graficznych, które otrzymamy do wyboru w Forza Horizon 5 na konsolach Xbox Series X. Różnice są zauważalne, choć wcale nie oczywiste.

Tryb „Quality” wyciska z oprawy wszystko, co się da. Tytuł zyskuje w nim maksymalnie dopieszczoną grafikę w rozdzielczości 4K. Niestety, cierpi na tym płynność zabawy, bowiem gra śmiga w nim w tylko 30 klatkach na sekundę.

Tryb „Performance” to z kolei bardzo miłe zaskoczenie. Wciąż działa on w rozdzielczości 4K, ale oferuje dodatkowo 60 FPS. Udało się to osiągnąć kosztem lekkiego obniżenia jakości efektów graficznych. Różnice zobaczycie na poniższym materiale.

Co ciekawe, kompromisy w grafice nie są ogromne czy nawet bardzo duże. Powiedziałbym, że w trakcie szybkiej jazdy mogą być one wręcz trudno zauważalne. Jeśli zależy Wam więc na wysokiej płynności rozgrywki, moim zdaniem możecie spokojnie sięgnąć po tryb „Performance” i nie stracicie na tym zbyt dużo. Gra oczywiście będzie wyglądać nieco gorzej, ale nie do przesady. Miło, że Playground Games zadbało o dobrą grafikę przy zadowalającym wyniku na liczniku klatek na sekundę.

Gra pojawi się też na PC i Xbox One. Na starszej konsoli Microsoftu również ma wyglądać bardzo dobrze. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.