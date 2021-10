Gracz się łudził, a CoD: Vanguard z ekskluzywnością zawartością na PS4 i PS5 przez wiele miesięcy

Potwierdziła się sprawa ekskluzywnej zawartości w Call of Duty: Vanguard na konsolach PlayStation. Oznacza to, że część graczy nie otrzyma dostępu do pewnych elementów, jeśli zakupi grę na inne platformy, a przynajmniej przez określony czas.

Wczoraj do sieci trafił trailer kampanii fabularnej najnowszego CoD-a. Pojawił się on na kilku popularnych kanałach na platformie YouTube, w tym na oficjalnym profilu Call of Duty oraz na tym marki PlayStation. Poniżej możecie zobaczyć kadr, który znalazł się tylko w tej drugiej wersji:

Wynika z niego, że bliżej nieokreślone benefity będą ekskluzywne dla platform PlayStation aż do 1 listopada 2022 roku. Co to takiego będzie? Być może sprawa ograniczy się tylko do skórek, a może i nawet do trybów, dodatkowych broni lub nawet całych DLC. Na ten moment nie zostało to doprecyzowane.

Dla niewtajemniczonych dopowiem, że tymczasowe dodatki tylko dla konsol Sony w grach z serii Call of Duty są czymś praktykowanym od dłuższego czasu. Nie jest to żadna nowość, choć pewnie niektórzy liczyli, że w tym przypadku będzie nieco inaczej.

Premiera Call of Duty: Vanguard odbędzie się 5 listopada 2021 roku. Gra zostanie wydana na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i PS5.