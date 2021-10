PlayStation z wielkim ogłoszeniem na The Game Awards 2021, twierdzi insiderka

Insiderka Millie A wskazuje na to, że PlayStation najpewniej pokaże „coś” w trakcie TGA 2021. O co chodzi? Tego dokładnie nie wiemy. Zapewne doczekamy się zapowiedzi nowej gry.

The Game Awards jest idealnym miejscem do pokazywania i zapowiadania nowych gier. Z roku na rok popularność imprezy jest coraz większa.

PlayStation „coś” zapowie na TGA

Insiderka Millie A zamieściła tweeta wskazującego na to, że w trakcie tegorocznej edycji The Game Awards, PlayStation (lub Sony) przekaże ważne ogłoszenie. Najpewniej chodzi o zapowiedź nowej gry. Niestety, Millie A oprócz krótkiego gifa zamieściła tylko sprostowanie. Wyjaśniła, że obrazek nie ma nic do samej treści jej przecieku, a pokazuje jedynie, jak będzie się czuć w trakcie konferencji Sony.

I… to tyle? Nie do końca. Firma z pewnością szykuje dla nas jakąś zupełnie nową zapowiedź. Z drugiej strony ten fakt raczej nie jest niczym zaskakującym – studia wewnętrzne PlayStation są dość mocno zajęte, a japoński wydawca szykuje jeszcze wiele nieogłoszonych projektów.

Warto wspomnieć, iż Millie A do tej pory nie okazała się jakimś bardzo doinformowanym insiderem. Przede wszystkim dała o sobie poznać, gdy jako pierwsza poinformowała o grze z Wolverine przed oficjalną zapowiedzią. Niedawno stwierdziła, że Bluepoint szykuje dwie nowe gry (w tym jeden remaster). Do tego pokusiła się o stwierdzenie, że Hogwarts Legacy zostanie pokazane właśnie w trakcie TGA.

Na ten moment nie dostaliśmy oficjalnego potwierdzenia, że Sony w ogóle pokaże się na TGA. Dlatego też warto traktować najnowsze doniesienia z dystansem. W końcu wielu fanów czeka na zapowiedzi takich gier, jak Silent Hills czy remaster Bloodborne.

The Game Awards 2021 odbędzie się 9 grudnia bieżącego roku.