DoGRYwka – plotki o droższym PS Plusie, nowy tryb w Red Dead Online i rychły debiut gry o karaniu grzeszników

Doszły nas słuchy na temat plotek o droższym wariancie PS Plus. Co takiego mogłoby się tam znaleźć? Wszystkie informacje znajdziecie w jednym z naszych dzisiejszych artykułów.

Wygląda na to, że Rockstar Games nie planuje w najbliższym czasie porzucać Red Dead Online. Do produkcji został dodany zupełnie nowy tryb survivalowy w ramach wielogigabajtowej aktualizacji. To świetny powód, by powrócić do tego kowbojskiego hitu.

Poznaliśmy też szczegóły na temat zbliżającej się premiery polskiego Hell Architect. Gra zaoferuje kampanię na kilkanaście godzin rozgrywki, a w niedalekiej przyszłości zostaną wydane DLC z nową zawartością. To tylko kilka najciekawszych newsów ze świata gamingu, a całą resztę znajdziecie poniżej. Życzymy miłej lektury!