Pokaz Abandoned opóźniony. Mamy mały teaser, ale gracze i tak są wkurzeni

Twórcy Abandoned znów opóźnili pokaz gry, tym razem na czas nieokreślony. Gracze otrzymali mały teaser, choć nie są tym pocieszeni.

Wczoraj, tj. 10 sierpnia, Blue Box Game Studios miało wreszcie zaprezentować graczom swoją produkcję. Pokaz miał odbyć się wewnątrz specjalnej aplikacji na PlayStation 5. Co ciekawe, deweloperzy udostępnili pierwszą zajawkę gry jeszcze przed wprowadzeniem łatki odblokowującej zwiastun.

Are you Ready? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE

Niestety, musimy obejść się smakiem. Pokaz Abandoned zostaje opóźniony na czas nieokreślony, ponieważ twórcy napotkali problemy z aktualizacją aplikacji z teaserami. Blue Box Game Studios pracuje nad rozwiązaniem kłopotów, ale nadal brakuje konkretnej daty pokazu gry.

Wystąpił problem techniczny z dostarczeniem patcha (odblokowującego teaser – red. ). Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej wprowadzić go do aplikacji. Przepraszamy za niedogodności.

Poinformujemy Was, gdy tylko rozwiążemy ten problem.

– informuje Blue Box Game Studios na Twitterze