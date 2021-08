Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Jesteście gotowi na gangsterską rozróbę? Jeśli tak, to bardzo dobrze, ponieważ już zaraz Glitchpunk będzie mógł trafić w Wasze ręce. O czym jest produkcja i czym się wyróżnia na tle konkurencji?

Glitchpunk to gra akcji z widokiem z góry, w której nie zabraknie masy brutalnej walki. Ogrom broni palnej i czasem nawet same pięści posłużą Wam, aby spuszczać łomot gangom i wrogo nastawionym kultom – informuje wydawca w informacji prasowej. Twórcy skupili się, aby fabuła gry opowiadała historię o ksenofobii, religii i transhumanzmie. Zobaczcie poniższy gameplay, a może będziecie chcieli sprawdzić grę jeszcze dziś. W momencie pisania tego artykułu ów produkcja nie jest jeszcze dostępna do zakupu na platformie Steam, aczkolwiek sytuacja powinna się zmienić w ciągu nadchodzących godzin.

Poniżej możecie znaleźć najważniejsze elementy produkcji. Warto jednak zaznaczyć, że twórcy na początek zaserwuję jedynie pierwsze z czterech miast – Outpost Texas. Następne mają zostać dodane w kolejnych aktualizacjach.

Cechy gry:

Brutalna akcja z widokiem top-down oraz potężny arsenał broni.

System hakowania umysłów przechodniów i wpływania na różne przedmioty.

Różne możliwości przemieszczania się, w tym pociągi, czołgi, motory, autobusy, ciężarówki i, oczywiście, masa samochodów.

Gorączkowe pościgi policyjne i 10 poziomów eskalacji chaosu.

12 gangów z własnymi historiami, zadaniami i kulturą.

4 różne od siebie miasta, od odległych zakątków USA poprzez cyberpunkowy Związek Radziecki, pogrążony w postnuklearnej zimie.

Dojrzała historia o kilku zakończeniach.

Rzadki mix stylów, z dwuwymiarowymi sprite'ami w trójwymiarowym środowisku.

z dwuwymiarowymi sprite’ami w trójwymiarowym środowisku. Własne stacje radiowe, grające muzykę z całego świata i emitujące absurdalne reklamy.