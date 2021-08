STALKER 2 powstaje na Unreal Engine 5! Nowa wersja silnika pozwala na graficzną miazgę

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Twórcy STALKER 2: Heart of Chernobyl potwierdzili świetną wieść dla wszystkich wyczekujących ich produkcji. Produkcja trafi w ręce graczy na silniku Unreal Engine 5.

Dziś na Twitterze pojawił się wpis, w którym wymienieni deweloperzy dumnie ogłaszają, że i ich projekt skorzysta z najnowszych dobrodziejstw jednego z najpopularniejszych środowisk do tworzenia growych treści i nie tylko. Co to takiego może oznaczać dla oczekujących na premierę tytułu?

Feel free to mention we're running on UE5 🤝 https://t.co/GLXdLM5YoV — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 11, 2021

UE5 ma wprowadzić między innymi możliwość wyświetlenia znacznie większej liczby wierzchołków. Zaimplementowano w najnowszej wersji także system pozwalający władować do pamięci kilka wariantów tej samej mapy, aby dynamicznie między nimi przełączać. Nowości jest wiele więcej, a wniosek jest tylko jeden – STALKER 2 znacznie zyska graficznie, korzystając z ” Unreala piątki”.

Obecnie na ten silnik tworzone jest ponad 80 projektów z całego świata, dlatego można śmiało mówić o pewnym technologicznym rarytasie. Z tego powodu jeszcze bardziej nie mogę się doczekać, aż zwiedzę świat tego open-worlda.

Premiera omawianej w artykule gry odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku na PC i Xbox Series X|S. Co z wersją na PS5? Cóż, na ten moment brak potwierdzonych informacji, jednakże jest promyk nadziei. Więcej o tym możecie przeczytać w tym artykule.