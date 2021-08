GTA Vice City na silniku GTV IV usprawnione, lecz czy fanowski remaster nie wyparuje z sieci?

Rosyjski zespół moderów wypuścił nową wersję demo remastera GTA Vice City na silniku RAGE (GTV IV). Najnowsza aktualizacja dodaje całą mapę z oryginału, kilka misji oraz naprawia różne bugi.

Fanowska grupa Revolution Team udostępniła sporą aktualizację do GTA Vice City 2. Od razu wyjaśniam- Vice City 2 to obszerna modyfikacja na bazie silnika graficznego RAGE (wykorzystanego w GTA IV), która odświeża i unowocześnia pierwowzór. Można więc uznać, że jest to nieoficjalny remaster legendarnej części, której akcja przenosi się do miasta wzorowanego na Miami. W przyszłości gra ma zawierać wszystkie oryginalne misje, bronie oraz przeciwników. Stąd możecie pobrać modyfikację.

Aktualizacja 0.1 dodaje całą mapę znaną z pierwowzoru, a także 5 misji: 4 są związane z jednym z bohaterów (Ricardo Diaz) oraz jedna pod nazwą „RC Raider”. Ponadto optymalizuje grę w okolicach Doków i poprawia niektóre bugi. Oprócz nowości z patcha w grze znajdziemy 7 oryginalnych stacji radiowych, dwie misje z telefonami, 10 nowych unikalnych skoków, 20 ukrytych pakietów, a także sprawnie działające mechaniki rozgrywki.

Take-Two, czyli wydawca gier z serii GTA często i sprawnie usuwa wszelkie fanowskie projekty związane z cyklem. Jak będzie w tym wypadku? Zobaczymy.