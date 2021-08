Geralt w końcu wyrzuci zbędne przedmioty. Mały, lecz bardzo przydatny mod do gry Wiedźmin 3

W sieci pojawiła się nowa modyfikacja do gry Wiedźmin 3, która naprawia problem z przedmiotami związanymi z zadaniami. Małe usprawnienie, które powinno uprzyjemnić rozgrywkę.

Jeden z użytkowników Nexusmods udostępnił usprawnienie do gry Wiedźmin 3, dzięki któremu przedmioty nie powinny się już buggować w ekwipunku. Modyfikacja usuwa tagi zadań dla nieważnych przedmiotów, dlatego po wykonaniu questa, który wymagał danego przedmiotu, będzie można go usunąć z inwentarza. Automatycznie też przechodzi on z listy „przedmiotów fabularnych” do „pozostałych”. Modyfikację możemy zainstalować w dowolnym momencie gry, niezależnie czy dopiero zaczynamy przygodę, czy też już jesteśmy w trakcie zwiedzania świata.

Po lewej stronie widać lepiej uporządkowane przedmioty w ekwipunku.

Wiedźmin 3 i porządkowanie ekwipunku. Jak to działa?

Autor wyjaśnia w jakich sytuacjach tagi przedmiotów fabularnych się resetują. Sprawdźcie listę poniżej:

Resetowanie oparte na wydarzeniach – Każdy przedmiot jest parowany z odpowiednim zadaniem. Po ukończeniu danego zadania, tag usunie się z przedmiotu.

Resetowanie oparte na miejscach – Dotyczy głównie kluczy, którymi otwieramy klatki kupców. Po uwolnieniu więźniów i zniknięciu oznaczenia klatek na mapie, klucze stracą swój tag, dzięki czemu będzie można je usunąć z ekwipunku.

Bezwarunkowe resetowanie – Używane dla przedmiotów, które nigdy nie powinny być przedmiotem misji. Dla przykładu maska Tesham Mutna.

Wyjątkowe przedmioty, czyli takie, które zawsze zostają w ekwipunku np. Oko Nehaleni czy klucze do Corvo Bianco.

Instalacja jest bardzo prosta, bo wystarczy ściągnięty plik przerzucić do folderu The Witcher 3 Wild Hunt/mods directory (Wiedźmin 3 Dziki Gon/ katalog modów).

Scena moderska do Wiedźmina 3 wciąż jest żywa. Mimo upływu sześciu lat gracze chętnie ulepszają produkcję z Białym Wilkiem w roli głównej. Ostatnio opisywaliśmy modyfikację, w której Geralt wykorzystuje do mordu wielką… bagietkę. Pomysł choć dziwny, tak w grze prezentuje się nieźle.