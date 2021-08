Red Dead Online dostało survivalowy tryb. Jest też kostium uwielbianej postaci i prezenty

Gracze Red Dead Online mogą już zapoznać się z nową aktualizacją zawartości. Wprowadzono ciekawy tryb oraz kostium dla fanów marki.

Rockstar wreszcie zaczęło mocno wspierać tryb sieciowy Red Dead Redemption 2. Do gry niedawno trafił dodatek, a praktycznie co chwilę dodawane są też nowe aktualizacje. Fani tej produkcji mają co robić, choć do poziomu GTA Online wciąż sporo brakuje.

W Red Dead Online pojawił się właśnie spory patch. Wprowadza on między innymi przepustkę Klubu rewolwerowca 2, zlecenie Cornwall oraz premie Krwawej forsy. To jednak nie wszystkie najciekawsze nowości.

Do gry zawitał również tryb survivalowy nazwany „Do broni”. Odeprzemy w nim fale wrogów atakujące wybrane punkty. Podobny wariant zabawy jest też dostępny od bardzo dawna w GTA Online, więc jeśli go znacie i lubicie, tutaj poczujecie się jak w domu.

To jeszcze nie wszystko. Rockstar Games wprowadziło specjalny strój Clelland, który jest przy okazji ubraniem Johna Marstona z obu części serii RDR. Zakupicie go u Madame Nazar i jeśli chcecie pobawić się w wirtualny cosplay, zdecydowanie warto się nim zainteresować.

Dodatkowo przygotowano miłe prezenty dla graczy RDO. Jeśli zalogujecie się do gry w tym tygodniu, otrzymacie za darmo kartę umiejętności oraz 10 sztuk oleju do broni. Nie są to może bardzo drogie upominki, ale i tak cieszą.