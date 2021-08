Messi to już nie Barcelona. Piłkarz oficjalnie w PSG, a EA żartuje ze zmian w serii FIFA

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Lionel Messi oficjalnie pojawi się w barwach PSG. Electronic Arts opublikowało zabawny wpis, w którym nawiązuje do wielkiego transferu.

Niedawno społeczność fanów piłki nożnej obiegła bardzo zaskakująca wiadomość. Lionel Messi pojawi się w szeregach PSG i wesprze zespół w jego kolejnych zmaganiach. To zdecydowanie jeden z najgłośniejszych transferów ostatnich lat i nic dziwnego, że odbił się szerokim echem w sieci.

Na całą sprawę zareagowało nawet Electronic Arts. Wydawca wrzucił na Twittera prześmiewczy post, w którym widzimy Messiego już w barwach francuskiego klubu. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie profilu na Twitterze żartobliwie zapytała, czy PSG powinno być przy okazji pierwszym klubem w historii gier FIFA, który otrzyma sześciogwiazdkową ocenę. Co ciekawe, gracze rozpoczęli żywiołową dyskusję w komentarzach pod postem. Niektórzy spekulują, że EA faktycznie może rozważać taką opcję.

Oczywiście to tylko żart i na żadne zmiany się jeszcze nie zanosi. Jeszcze, bo niewykluczone, że EA kiedyś zwiększy maksymalne możliwe noty do sześciu gwiazdek. Póki co powyższy wpis należy traktować jak żartobliwą ciekawostkę, bo w zasadzie tym właśnie jest.