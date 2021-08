Masz PS Plus? Odbierz za darmo bonusik do znanej strzelanki

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Od dziś w związku z nadejściem trzeciego sezonu w Rogue Company każdy abonent PS Plus może zgarnąć za darmo miły prezent. Ten bez wątpienia przyda się graczom na start nowych zmagań w tym tytule.

Mowa dokładnie o odblokowaniu postaci o imieniu Lancer oraz o nowej skórce do niej. Nie zabrakło też dodatku w formie 20 000 punktów doświadczenia, które tym bardziej wesprą Waszą karierę w grze. Jeśli chcecie zgarnąć wymieniony bonus, zachęcam przejść do PS Store na kartę Rogue Company. Link znajdziecie tutaj.

Źródło: Twitter Rogue Company

Poniżej możecie znaleźć też trailer trzeciego sezonu Rogue Company. W tytule zawitają też inne, nowe skórki, które według mnie prezentują się jeszcze lepiej od tej wymienionej przed momentem. A Wam jak się podobają?

Myślę, że ten pakiet startowy jest miłym bonusem i przez wielu może być uważany za znacznie lepszą korzyść od gier, które w sierpniu trafiły do abonamentu PS Plus. Niestety, te w opinii naszej redakcji wypadły źle. Sam należę do graczy, którzy ucieszą się z każdej darmowej skórki, a punktach doświadczenia nawet nie wspomnę.

Gracie może w Rogue Company? Jakie są Wasze wrażenia?