Promocje dnia – prezent w PS Plus, szansa na zagranie w Diablo II: Resurrected i tani powrót do Far Cry 3

Klasycznie już prezentujemy kolejne promocje. Subskrybenci PS Plus dostaną darmowe DLC, wszyscy szczęśliwcy z zamówionym pre-orderem do Diablo II: Resurrected wypróbują grę już w ten weekend, a Far Cry 3 na konsole Sony w niezłej cenie. Poniżej znajdziecie pełną listę okazji!

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę trzy z nich.

Subskrybenci PS Plus znajdą darmowy prezent w sklepie PlayStation

Wszyscy, którzy mają wykupiony abonament PS Plus, otrzymają darmowy pakiet do Rogue Company. Zapewne zapytacie, co się w nim znajduje? Otóż dzięki DLC dostaniecie m.in. darmową postać oraz skórka dla niej. Miły podarunek od Sony.

Darmowy pakiet do Rogue Company dla subskrybentów PS Plus

Diablo II: Resurrected do ogrania w ten weekend dla wybrańców

Jeśli zamówiliście Diablo II: Resurrected w przedsprzedaży, to mam dla Was dobrą wiadomość. Będziecie mieć możliwość ograć tytuł (jako pierwsi) w dniach 13-16 sierpnia bieżącego roku. Wczesny dostęp odbędzie się wyłącznie na PlayStation 4 i 5, Xbox One S|X, Xbox Series S|X, a także PC. Więcej szczegółów znajdziecie w linku poniżej.

Testy Diablo II: Resurrected. Gracze z pre-orderem wypróbują grę już w ten weekend

Far Cry 3 w przystępnej cenie na PS4 i PS5

Powolutku, bo powolutku, ale zbliża się kolejna odsłona z serii Far Cry. Ostatnio pisaliśmy o tym, jaki będzie świat w FC 6, ale już teraz możecie sobie odświeżyć poprzednika. W Media Markt znajdziecie wersję na PlayStation 4 i 5 w naprawdę niezłej cenie 45,98 zł. Wiele graczy uważa, że to właśnie w tej odsłonie był najlepszy antagonista.

Far Cry 3 Classic Edition na PS4 / PS5 dostępne za 45,98 zł w Media Markt

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co udało wam się wyhaczyć!