PS5 ma zyskać dwie gry, w tym ex’a od twórców Dark Souls – twierdzi informator

Jeśli doniesienia znanego informatora potwierdzą się, w ciągu nieokreślonego czasu na PS5 zawitają dwie ogromne gry. Jedną z nich miałby być exclusive dla tej konsoli, a druga doświadczeniem dla platformy VR nowej generacji.

Shpeshal Nick już niejednokrotnie chwalił się w sieci z przeciekami branży growej, na które natknął się w przeszłości. Dziś dowiedzieliśmy się z jego social mediów na temat dwóch naprawdę zaskakujących tytułów – pierwszy z nich miałby wyjść ekskluzywnie spod klawiatur deweloperów From Software (Dark Souls, Elden Ring). Niestety, mężczyzna zaznaczył, że nie będzie to jego zdaniem Bloodborne 2, na które tak wielu graczy czeka od bardzo dawna. Według niego byłaby to jedna z niespodzianek na State of Play, które według plotek ma odbyć się już 19 sierpnia. Co to takiego może być? Na ten moment nie podano jakichkolwiek szczegółów.

Mother fuck. My rumour mill got screwed again. https://t.co/BWOWd6MMA5 — Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021

Nah this is about the From PS5 Exclusive. That was my rumour mill for next week. — Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021

Drugą produkcją miałaby być kolejna część Wipeout w wydaniu na PS5 i PS VR2. Nick twierdzi, że sam projekt jest obecnie na bardzo wczesnym etapie rozwoju, więc najpewniej szybko ta informacja się nie potwierdzi.

You know what? Screw it. I’ll risk pissing someone off. Don’t wanna get scooped again. Been told Wipeout is coming back. Planned to be a VR2/PS5 title. Most likely an XDEV project. Still early in the project. — Nick (@Shpeshal_Nick) August 11, 2021

Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że Shpeshal Nick nie pomylił się i jego doniesienia są z wiarygodnego źródła. Sam należę do tego grona, które niezmiernie ucieszyłoby się z faktu powstawania kontynuacji Wipeout. Produkcjami od From Software nigdy nie pogardziłem, dlatego jeszcze bardziej ciekawi mnie, co takiego może być tym tajemniczym exlusivem na PS5. Macie jakieś pomysły wobec tego? Jeśli tak, pochwalcie się w komentarzach.