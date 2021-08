Szykuje się droższy wariant PS Plus? Sony ma myśleć nad bogatszą ofertą

W sieci pojawiły się doniesienia o droższej wersji subskrypcji PS Plus. Sony miałoby rozbudować ofertę usługi o dodatkowe medium.

Niedawno Sony oficjalnie zakupiło bardzo popularną platformę do streamingu anime – Crunchyroll. Wielka transakcja była obiektem plotek od dłuższego czasu i jej oficjalne potwierdzenie poruszyło społeczność fanów japońskich animacji. Niewykluczone, że zakupy Niebieskich mogą mieć też wpływ na graczy niezainteresowanych oglądaniem anime.

Sony może rozważać wprowadzenie droższej wersji subskrypcji PS Plus, w ramach której otrzymamy między innymi dostęp do katalogu Crunchyroll – czytamy w artykule Eurogamer.net.

Na ten moment nie jest to nic oficjalnego, ale brzmi całkiem prawdopodobnie. Zwróćmy uwagę, że PlayStation eksperymentuje z ofertą Plusa od dłuższego czasu. Posiadacze PS5 otrzymali dostęp do PS Plus Collection, a gracze z Polski testują Video Pass. Istnieje więc spora szansa na to, że wielki wydawca faktycznie zamierza rozbudować stałą ofertę swojej usługi o kolejne media i/lub bonusy. Zakup Crunchyroll świetnie by się z tym pokrył.

Doniesienia Eurogamer są więc jak najbardziej sensowne. Według mnie droższa wersja PlayStation Plus to nadal dość odległy temat, ale absolutnie nie jest to nic nieprawdopodobnego. Sony musi prędzej czy później przygotować swoją odpowiedź na Game Passa, bowiem gracze coraz chętniej zwracają swój wzrok w kierunku podobnych usług. Zobaczymy, czy faktycznie coś jest na rzeczy.