Lady Dimitrescu zatapia swe ciało w wannie pełnej krwi. Niezwykła figurka stworzona przez fana

Utalentowany modelarz wykonał przepiękną dioramę z Lady Dimitrescu w roli głównej. Ten niesamowity projekt powstał dzięki kombinacji wielu rożnych technik. Efekt końcowy po prostu powala na kolana.

Twórca z kanału Lotoso postanowił tym razem wykonać pracę związaną z Resident Evil Village. Choć nie posiada wielu nagrań na swoim profilu, już parę razy udowodnił, że jest zawodowcem w swoim fachu. Poniżej możecie zobaczyć proces twórczy, dzięki któremu powstało to dzieło:

Jak widać, mężczyzna rozpoczął od stworzenia modelu 3D. Moje sprawne oko zauważyło, że najpewniej skorzystał z druku przy użyciu utwardzonej światłem UV żywicy. Tego typu wydruki charakteryzują się ogromną szczegółowością, co na pewno było świetnym wyborem.

Po sklejeniu figurki w całość kolejnym krokiem było przygotowanie podstawy dioramy. Przypadł mi do gustu sposób jej wykonania – najpierw uformowano graniastosłup z desek, po czym przymocowano do niego okleinę o wyglądzie marmuru. Po uformowaniu wanny i dorzuceniu do niej Lady Dimitrescu wystarczyło wszystko zalać innego rodzaju żywicą, aby skończyć cały projekt. Ten w mojej opinii po prostu zapiera dech w piersiach. Jedynym mankamentem według mnie są pozłacane krawędzie, które myślę, że można by wykonać nieco lepiej.

A Wy co myślicie o Lady D w takiej formie?

Być może przegapiliście mój ostatni tekst o innym fanowskim dziele związanym z RE Village? Niezwykłą replikę noża znajdziecie w tym artykule. Polecam tam zajrzeć, ponieważ i w tym przypadku zobaczycie naprawdę piękne cacko stworzone dzięki masie talentu i umiejętności.