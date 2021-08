Oto najbardziej szokujące momenty w grach zdaniem PlayStation

Ekipa z PlayStation Access przygotowała wideo, w którym opowiada o wielu niespodziewanych doświadczeniach z gier. Nie zabrakło pokręconych plot twistów, ale też wielu innych smaczków.

Jestem pewien, że każda osoba, która uważa siebie za gracza *puszcza oko do EA* napotkała w swoim życiu na produkcje, przy których po prostu opadła szczęka ze zdumienia. Te niespodziewane chwile są w mojej opinii czymś pięknym i wcale nie jest łatwo game designerom na nie wpaść. Na poniższym nagraniu możecie zobaczyć kilka takich sytuacji, które być może sami przeżyliście przed ekranem monitorów lub telewizorów.

Od razu nadmienię, że w dalszej części artykułu pojawią się drobne spoilery. Jeżeli nie są Wam straszne, zachęcam do dalszej lektury.

Uważam przykłady podane w powyższym materiale za niezwykle trafne. Sam, grając w część tych tytułów, miałem bardzo podobne odczucia. Szczególnie spodobało mi się to, że każdy z czterech prezenterów z PlayStation Access przytoczył tak skrajne przykłady gier. Przewinął się przecież CoD, Mass Effect, visual novelka i retro część MGS-a.

Jeśli osobiście miałbym dorzucić jeszcze swoje 5 groszy do takiego nagrania, to na pewno wspomniałbym o wątku Joela w The Last of Us Part II. Myślę, że w tym przypadku wielu się ze mną zgodzi. Jako fan serii DOOM nie mogę oczywiście też zapomnieć o zakończeniu części z 2016 roku. Odwalenie brudnej roboty dla Haydena, aby ten uwięził z powrotem gracza, po prostu pozostało mi w pamięci do dziś.

A Wy jakie przykłady podalibyście na takiej liście? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.