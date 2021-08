Faith of Danschant: Hereafter wykorzysta potencjał Ray Tracingu. Zobaczcie wideo

NVIDIA wraz z Beijing Joyfun ogłosili, że w nadchodzącym Faith of Danschant: Hereafter będziemy mogli włączyć technologię Ray Tracing. To nie wszystko, bo w tytule otrzymamy również możliwość uruchomienia DLSS.

Choć o Faith of Danschant: Hereafter nie wiemy za wiele, tak twórcy pochwalili się, że produkcja będzie wykorzystywała możliwości najnowszych technologii NVIDII. Przede wszystkim w grze pojawi się Ray Tracing, czyli technologia odpowiadająca za cieniowanie obiektów i odbicie światła. Ponadto gra wykorzysta inne możliwości Ray Tracingu jak np.: lepsze globalne oświetlenie oraz okluzja otoczenia. Aby wykorzystać w pełni możliwości graficzne, mocny sprzęt będzie wymagany.

Co więcej, w produkcji będziemy mogli uruchomić DLSS, dzięki czemu zyskamy więcej klatek na sekundę, jednocześnie nie rezygnując diametralnie z wysokiej jakości obrazu. Na poniższym wideo, możecie sprawdzić, jak tytuł prezentuje się wraz z wykorzystywanymi technologiami.

Więcej o graficznych technologiach od Zielonych możecie przeczytać tutaj.

Aktualnie nie znamy daty premiery Faith of Danschant: Hereafter. Niewiele więcej wiemy o platformach, na których pojawi się tytuł: komputery osobiste i konsole (nie są one jednak sprecyzowane). Produkcja bazuje na świecie z uniwersum Faith of Danschant, jednak nie nawiązuje bezpośrednio do innych odsłon. Motywem przewodnim cyklu jest mitologia chińska.