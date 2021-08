Wieści o GTA Trilogy Remake wsparte przez kolejnego informatora

Znany i wiarygodny informator poparł plotki o GTA Trilogy Remake. Powstanie odświeżeń jest już coraz bardziej prawdopodobne.

Niedawno w sieci pojawiły się kolejne wieści o GTA Trilogy Remake. Odświeżenie trzech odsłon Grand Theft Auto rzekomo powstaje. I nie są to byle plotki. Take-Two Interactive potwierdziło, że szykuje trzy remake’i, remastery lub porty starszych produkcji, a wieści wsparł nawet słynny dziennikarz gamingowy.

Teraz do sprawy odniósł się też inny, również wiarygodny informator. Yan2295 został zapytany, czy jego zdaniem odświeżona trylogia GTA faktycznie powstaje. Odpowiedź jest dość krótka i nie pozostawia zbyt wielu pytań.

Yes — Yan2295 (@Yan2295) August 10, 2021

Yan2295 to swoisty celebryta w świecie fanów GTA. Przez dłuższy czas ujawniał on informacje o nowościach związanych z grami Rockstar Games i słynął ze swojej wiarygodności. Jakiś czas temu zawiesił on jednak działalność informatora, ponieważ został o to poproszony przez Take-Two.

Miejcie jednak na uwadze, że insidera zapytano o jego opinię. Nie musi on więc wiedzieć, czy odświeżenia faktycznie powstają. W tej chwili możemy spekulować, choć sam fakt, że kolejne dobre źródło wspiera plotki o GTA Trilogy Remake jest bardzo obiecujący. Nie warto się jednak przesadnie ekscytować przed oficjalnym ujawnieniem gier. Powyższe wieści to nadal tylko doniesienia.