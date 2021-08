DoGRYwka – „pływacy” w eFootball, genialna robota przy zbroi Geralta i pierwsze gry Netflixa

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Tak przepięknego kostiumu z gry jeszcze nigdy nie widziałem. Pewien fan Wiedźmin 3: Dziki Gon odtworzył standardowy ubiór Geralta. Ten prezentuje się niesamowicie, a wystarczyło poświęcić na niego „zaledwie” 200 godzin pracy.

Dziś do sieci trafił nowy gameplay z eFootball, czyli jeszcze niewydanej części cyklu PES. Nie przypadł on do gustu jednemu z naszych redaktorów, aczkolwiek nie pod kątem mechanik. Więcej o tym przeczytacie w jednym z naszych artykułów.

W Polsce dostępne są już pierwsze gry wydane przez Netflix. Powiązane są z serialem Stranger Things, dlatego powinny znaleźć spore uznanie. To tylko kilka najciekawszych tekstów z dzisiaj, dlatego sprawdźcie, czy wszystko już przeczytaliście.