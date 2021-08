Battlefield V za darmo na Steam? A jednak, ale… nie na zawsze

Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.

Pamiętacie niedawne przecieki ogłaszające Battlefield V za darmo? No cóż, można powiedzieć, że w malusieńkim stopniu się one potwierdziły. Gra doczekała się po prostu darmowego weekendu na Steam.

Battlefield V za darmo na Steam jest, lecz jedynie do sprawdzenia. To i tak niezła okazja, bo jeśli jeszcze nie pykaliście w tego shootera, tylko pobierać i chwytać za karabin. Oto szczegóły.

Battlefield V za darmo na PC, na weekend do sprawdzenia

Darmową wojnę w BF5 możemy prowadzić już teraz aż do końca weekendu, czyli do 29 sierpnia do godz. 19:00 czasu polskiego. Wystarczy przejść na kartę gry na Steam i zacząć pobierać grę na dysk twardy.

Kto pogra, ale się nie nasyci, może kupić grę w promocji na Steam. Do 8 września Battlefield V Definitive Edition kosztuje jedynie 26,99 zł. Mała kwota jak za grę takiego kalibru.

Jak czytamy na karcie Steam, Battlefield V Edycja Kompletna zawiera podstawową grę oraz bogaty zestaw dodatkowej zawartości:

Cała zawartość rozgrywki (broń, pojazdy i gadżety) z wersji premierowej, roku 1. oraz roku 2.

Wszystkie elity

84 wariacje mundurów dla armii brytyjskiej i niemieckiej, które wzbogacą walki w czasie II wojny światowej

8 mundurów dla żołnierzy z roku 2

2 skórki na broń z roku 2., odpowiednio dla 10 i 4 rodzajów broni

3 malowania pojazdów

33 nagrody rozdziału z roku 1