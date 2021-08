W Dying Light 2 walka i parkour są ze sobą ściśle powiązane. Efektownie oraz efektywnie!

Jestem już po obejrzeniu kolejnego odcinka Dying 2 Know, który został wyemitowany podczas Gamescom 2021. Tym razem twórcy Dying Light 2 skupili się na parkourze i walce.

Zacznę jednak od zupełnie nowego gameplay’u. Ten pokazuje w akcji główny temat dzisiejszego wydarzenia. Oto i on, cały w swojej okazałości:

Podczas konferencji wielokrotnie zaznaczono, że parkour i walkę ściśle ze sobą powiązano i to w obie strony. Wykorzystanie otoczenia pomoże Wam w jeszcze bardziej spektakularny sposób rozprawić się z przeciwnikami. Jest też możliwość, aby użyć wrogów, by wznieść się w wysoko w powietrze.

Podczas Dying 2 Know prowadzący poinformował również, że przygotowano blisko 3 000 animacji związanych z parkourem. To bardzo dużo, więc gracze nie powinni raczej narzekać na to, jak prezentuje się ta mechanika w grze. Warto też zaznaczyć, że ta wyczynowa kombinacja skakania, biegania i wspinania ma być niezwykle łatwa do opanowania.

Ile broni będzie w Dying Light 2 Stay Human?

W Dying Light 2 na pewno nie zabraknie broni – tych ma być blisko 200. Te będą modyfikowalne, a same mody mają być odpowiednio ofensywne i defensywne. Celem designerów było to, aby oręż możliwy do znalezienia był ściśle powiązany z miejscem, gdzie można go znaleźć. Przykładowo na pierwszy rzut oka każdy będzie w stanie rozróżnić broń znalezioną na ulicy od tej z muzeum.

Poinformowano też o możliwości zdobycia uznania wśród wielu frakcji. Nie zabraknie też ludzi, którzy po prostu będą wrogo nastawieni do gracza i nie będzie się ich dało przekonać do bardziej przyjaznych stosunków.

Co ciekawe, na sam koniec można było usłyszeć w ramach pożegnania „Do zobaczenia w następnych epizodach Dying 2 Know”. Oznacza to, że przed premierą gry czekają graczy jeszcze przynajmniej 2 odcinki tego cyklu. Nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się ich doczekać.

Być może przegapiliście ostatnią dawkę informacji prosto od pracowników techlandu na temat DL2. News, o którym wspominam, znajdziecie w tym miejscu.