Nowy gameplay z eFootball nie zachęca mnie do gry

Do sieci trafił nowy materiał z rozgrywką z eFootball, czyli darmową odsłoną serii wcześniej znanej jako PES. Twórcy tego nagrania skupili się na pokazaniu mechanik.

Nie będę ukrywał, że po obejrzeniu tych kilku minut jestem nieco zniechęcony do sprawdzenia produkcji na jej premierę. Poruszę ten temat w dalszej części artykułu, ale najpierw to Wy oceńcie, jak Wam podobają się ujęcia z silnika gry.

Jednym z najważniejszych elementów zaprezentowanych na wideo powyżej jest to, jak dużo gracze będą mogli podjąć decyzji. Siła strzałów, formy podań i wiele więcej. Wróćmy jednak na moment do pewnego mankamentu, czyli tego jak wygląda sama gra.

Zauważyłem, że nie zawsze animacje wypadają w porządku. Zdaję sobie sprawę z tego jak ciężkim procesem jest dopasowanie ich do ruchu postaci, jednakże sprawa dotyczy ogromnego tytułu od Konami. Polecam przyjrzeć się dokładnie ruchowi stóp piłkarzy, ponieważ Ci czasem „pływają” po trawie. Nie będę ukrywał, że w grze AAA nie spodziewałem się czegoś takiego.

Liczę jednak, że jeszcze się to może zmienić, choć do premiery nie zostało sporo czasu. eFootball zadebiutuje na jesień 2021 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Wersja na Android i iOS zadebiutuje nieco później, w 2022 roku.