Netflix zapowiedział swoje „Tudum”, czyli cyfrowy event z prezentacją nowości

Wielkich pokazów nie ma końca. Wczoraj odbyła się transmisja z Gamescom 2021, niedawno mieliśmy E3, a Netflix zapowiedział już własną imprezę.

Tudum odbędzie się 25 września (sobota) o godzinie 18:00 czasu polskiego. Będzie to event całkowicie dziejący się w sieci, co powinno przypaść do gustu wszystkim netflixo-maniakom. Transmisję zobaczycie odpowiednio na Twitchu, Twitterze i YouTube.

Aby zachęcić Was do śledzenia wydarzenia, serialowo-filmowy gigant wrzucił do internetu poniższe nagranie. Zobaczycie tam masę swoich ulubionych aktorów z wielu produkcji, dlatego tym bardziej zachęcam do zapoznania się.

Tytuł eventu oczywiście nawiązuje do znanego wszystkim dżingla, który można usłyszeć przed rozpoczęciem seansów na platformie Netflix. Niezwykle mnie to rozśmieszyło, aczkolwiek uważam to za szczególnie trafioną nazwę. Nie uważacie?

Podczas wydarzenia zostaną pokazane nowości z obecnie opracowywanych przez Netflixa projektów. Nie zabraknie między innymi Stranger Things oraz Wiedźmina. Nie wiem jak Wy, ale ja nie mogę się już doczekać.

Mam nadzieję też na masę zaskoczeń, ale raczej o to nie powinienem się martwić. A jakie są Wasze oczekiwania? Na jakiś z nadchodzących tytułów czekacie?

