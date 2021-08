Dwie darmówki czekają na Was w Epic Games Store. Za tydzień chrząszcz-listonosz

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Wyczekiwane, darmowe gry na Epic Games Store już są. W nadchodzących dniach każdy może zgarnąć za darmo aż dwie produkcje. Jedna z nich szczególnie powinna Wam przypaść do gustu po wczorajszej transmisji z Gamescom 2021.

Uwaga, radzę się pospieszyć. Na zgarnięcie prezentów macie czas do 2 września, do godz. 16:59. Każdy przecież może zapomnieć, dlatego warto to zrobić od razu.

Pierwszym gratisem jest Saints Row: The Third Remastered, czyli odnowiona trzecia odsłona przygód Świętych. Być może nie jesteście zaznajomieni z tym cyklem, dlatego już spieszę z małym wprowadzeniem. Kłamstwem nie bedzie, jeśli napiszę, że to takie „GTA na sterydach”. To TPS z otwartym światem z naprawdę absurdalnym humorem i zadaniami. Wcielcie się w szefa gangu świętych i skopcie 4 litery innym gangusom. Nie zabrakło masy pojazdów, przedmiotów kosmetycznych i wielu broni.

Drugim tytułem jest Automachef, czyli gra „z zupełnie innej parafii” względem tej z poprzedniego akapitu. Zadaniem graczy jest stworzenie zaprojektowanie własnego zautomatyzowanego systemu maszyn, które zapewnią jak najlepszą „produkcję” dań. Rozkręćcie biznes, aby zarabiać kokosy.

Za tydzień dobry wujek Epic rozda tylko jedną grę – Yoku’s Island Express. Nie chcieliście nigdy być chrząszczem-listonoszem? Jeśli to Wasze marzenie, to nareszcie macie szansę je spełnić. Spokojnie, to tylko sam początek, ponieważ prędko wejdzie wątek związany z katastrofami naturalnymi. Wszystko przez uwięzienie tamtego bóstwa. Czy uda się Wam uratować świat wyspy Mokumana?

Jeśli interesują Was darmowe gry, to zachęcam do regularnego sprawdzania Działu Promocji. Znajdziecie tam najlepsze oferty, także na sprzęt gamingowy i nie tylko. Zawsze warto zaoszczędzić parę/parędziesiąt złotych, prawda?