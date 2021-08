DoGRYwka – Quake’i w Game Passie, powrót Saints Row i premiera Ghost of Tsushima Director’s Cut

Dziś premiera Ghost of Tsushima Director’s Cut! Wraz z nową częścią twórcy udostępnili także pewien darmowy bonus. Co ciekawe, zajmuje on aż 22 GB, a nie dodaje do samej gry czegokolwiek.

Quake Enhanced wraz z dwoma innymi odsłonami cyklu trafiły do usługi Xbox Game Pass. Jak wygląda remaster na tle swojego oryginału? Cóż, zmian jest dużo, ale niektórzy mogą je przegapić.

Ten dzień to też święto dla wszystkich fanów Świętych! Zapowiedziano, że następne Saints Row pojawi się w najbliższych dniach na imprezie Gamescom. Nowa gra jednak nie będzie miała najpewniej „V” w tytule. Co to takiego? Wszystkiego dowiecie się w jednym z naszych artykułów, a tych jak codziennie była masa.