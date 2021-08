Activision chyba nie chce się pokazywać przy Call of Duty: Vanguard

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wygląda na to, że Activision woli nieco odsunąć się od promowania Call of Duty Vanguard swoim logiem. Skąd taka nagła zmiana?

Wczoraj udostępniono kolejny zwiastun najnowszego Call of Duty. Trailer chyba spodobał się graczom, a ci bardziej spostrzegawczy zauważyli pewien istotny szczegół. Logo Activision nie pojawia się w nim ani razu. Na samym początku trailera widzimy napis „Call of Duty Presents”, choć logicznym byłoby umieszczenie tam logotypu wydawcy.

Jedyną wzmiankę o wydawcy możemy ujrzeć na koniec, kiedy na ekranie pojawiają się notki o znakach towarowych. Rzecz jasna wszystko małym druczkiem, choć to dość standardowa praktyka. Logo Activison nie jest widoczne nawet w momencie, kiedy widzimy nazwy studiów pracujących nad grą. To zdecydowanie nietypowa sytuacja.

Jej źródła nie trzeba szukać daleko. Nie ma co się oszukiwać – Activision ma teraz niemałe tarapaty przez niedawne oskarżenia. O ile sprawa wciąż jest w toku, wydawca może chcieć nieco odsunąć się od kampanii marketingowych swoich gier, aby im potencjalnie nie zaszkodzić. To tylko moje przypuszczenie, aczkolwiek wydaje się to być prawdopodobne.

Poniżej znajdziecie omawiany zwiastun gry. Jeśli się przyjrzycie, z pewnością zauważycie szczegóły, o których wspominałem.