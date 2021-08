W tej grze możesz wcielić się w kraba, lotopałankę, żuka i inne zwierzaki. Premiera już niedługo

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Twórcy AWAY: The Survival Series podzielili się nowym zwiastunem oraz datą premiery gry, Zwierzęcy survival zadebiutuje już we wrześniu.

Jakiś czas temu paru zespół składający się między innymi z weteranów Ubisoftu zapowiedział swoją grę. AWAY: The Survival Series to przygodowa produkcja, w której wcielamy się w lotopałankę chcącą uratować swoją rodzinę.

Graczom przyjdzie eksplorować dzikie miejscówki, a także walczyć z przeciwnikami lub przed nimi uciekać. Przez cały czas będzie towarzyszył nam głos narratora, który skomentuje każdy nasz ruch. Brzmi trochę jak interaktywny film przyrodniczy i w zasadzie taki efekt chcieli osiągnąć twórcy.

Co więcej, AWAY nie skończy się na przygodzie uroczej lotopałanki. Potwierdzono, że w grze wcielimy się również w inne zwierzaki. Warto wymienić chociażby żuki, jaszczurki, kraby i modliszki, a grywalnych zwierząt będzie jeszcze więcej.

Nie poczekamy też zbyt długo na premierę. Ogłoszono, że gra ukaże się 28 września bieżącego roku. Na razie wyjdzie tylko na PC, PS4 oraz PS5. W planach jest wersja na konsole Xbox, ale posiadacze sprzętu Microsoftu muszą jeszcze poczekać na więcej konkretów.

Poniżej znajdziecie najnowszy zwiastun gry.