Rocket League z poważną zmianą. Może całkowicie zmienić rozgrywkę

W sieci pojawiła się plotka wskazująca nadchodzące zmiany w Rocket League. Szybko potwierdził ją jeden z deweloperów. Gra przejdzie na Unreal Engine 5. Nowa fizyka pojazdów może wpłynąć na zabawę.

Jeden z użytkowników znalazł ciekawą informację na temat Rocket League. W ofercie pracy od twórców gry (Psyonix), znajdował się zapis, że osoba ubiegająca się o stanowisko, będzie się zajmować marketingowymi projektami dotyczącymi przejścia gry na silnik Unreal Engine 5. Zapewne chodzi o reklamę i promocje całego wydarzenia, gdy to będzie wreszcie gotowe do upublicznienia. Jeden z deweloperów potwierdził tę informację. Nie znamy jednak szczegółów.

Co oznacza dla produkcji zmiana silnika? Bardzo dużo, zwłaszcza kiedy szkielet rozgrywki polega np. na fizyce. Rocket League do takich tytułów należy, gdyż samochodziki, którymi sterują gracze, notorycznie wchodzą w interakcje z otoczeniem i innymi obiektami. Nowa ewentualna fizyka zdecydowanie wpłynie na mechaniki gry. Wraz nowym silnikiem graficznym w RL, istnieje duża szansa, że tytuł zyska na popularności.

Aktualizacja technologii, która napędza Rocket League, łącznie z przeniesieniem gry na Unreal Engine 5 to coś, nad czym aktywnie pracujemy. To dla nas długoterminowy projekt, dlatego więcej informacji udzielimy, dopiero gdy będziemy gotowi zaprezentować co dalej naszym graczom.

Deweloper z Psyonix