Odświeżony Quake oficjalnie, jest zwiastun, a premiera… już teraz! Co nowego?

Pierwszy Quake oficjalnie powraca! Bethesda udostępniła zremasterowaną wersję gry na wszystkich dużych platformach. Nowości nie brakuje.

Wcześniejsze plotki i przedwcześnie ujawnione informacje się potwierdziły. Pierwsza odsłona Wstrząsu doczekała się odświeżenia na PC, PS4, Xbox One i Nintendo Switch. Co więcej, wkrótce pojawi się aktualizacja na PS5 i Xbox Series. Jeśli chcecie pograć, możecie to zrobić już teraz, a wszyscy posiadacze gry w cyfrowym wydaniu otrzymają dostęp do ulepszonej wersji za darmo.

Ku uciesze fanów retro strzelanek, nie zmieniono podstawowych założeń gry. To wciąż stary, dobry Quake, ale mocno ulepszony. Największych usprawnień doczekała się grafika. Poprawiono oświetlenie, mapy, cieniowanie i wprowadzono nowe modele.

Co więcej, to jeszcze nie koniec nowości. Deweloperzy z Machine Games przygotowali zupełnie nowy dodatek – Dimension of the Machine. Jakby tego było mało, w pakiecie otrzymujemy trzy oryginalne dodatki do gry.

Do tego dochodzą nowości multiplayer, cross-play i soundtrack w zestawie. Twórcy zamierzają co jakiś czas udostępniać nowe, mniejsze dodatki, więc będzie co robić. Jeśli jeszcze nie graliście w Quake’a, teraz macie świetną okazję, aby go nadrobić.