Promocje dnia – doładowanie 100 zł do PS Store za 83 zł, darmowy bonus do Ghost of Tsushima i beta Diablo II: Resurrected

20 sierpnia 1391 roku Konrad von Wallenrod (to ten, na którym wzorował się Mickiewicz, tworząc swój poemat) stał się wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. 628 lat później (czyli dzisiaj) Wy staliście się świadkami kolejnych promocji. Widzicie zależność? Ja nie, ale za to zobaczycie tańsze doładowanie za 100 zł do PS Store, dodatkową darmową zawartość do Ghost of Tsushima w PS Store, a także otwartą betę za free w Diablo II: Resurrected.

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę na trzy z nich.

Tańsze doładowanie za 100 zł do PS Store w Eneba

Mamy do zaoferowania nowy kodzik rabatowy, który pozwoli Wam kupić doładowanie 100 zł PS Store za około 80 zł. Okazja jest niezła, bo pozwala zaoszczędzić trochę pieniędzy, więc dlaczego nie skorzystać? Więcej informacji w linku poniżej:

Doładowanie 100 PLN do wykorzystania w PS Store za 83,80 zł w Eneba

Ghost of Tsushima z darmową zawartością dla fanów gry do odebrania w PS Store

Jeśli lubicie Ghost of Tsushima (a trzeba przyznać, że sporo graczy lubi), to w sklepie Sony znajdziecie opcjonalną zawartość w zupełnie przystępnej cenie: 0 zł. Bierzcie i przypisujcie do kont!

Ghost of Tsushima – dodatkowa zawartość do odebrania za darmo w PS Store

Diaboł II z otwartą darmową betą. Sprawdźcie jak Blizzard poradził sobie z odświeżonym klasykiem

Nie muszę chyba przypominać, ile jest fanów Diablo II, którzy spędzili setki godzin po nocach, tucząc potworki. Teraz wszyscy oni i Wy macie możliwość sprawdzenia nachodzącego remastera Diaboła za darmo. Spieszcie się, bo beta testy są ograniczone czasowo.

Rusza otwarta beta Diablo II: Resurrected na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej: