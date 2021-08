Liczba map w Call of Duty Vanguard bardzo miło zaskakuje

Activision ujawniło kolejne informacje o Call of Duty: Vanguard. Wyczekiwany FPS zaoferuje bardzo dużą liczbę map i parę nowości.

Jeśli na bieżąco śledzicie wieści o nowym Call of Duty, zdecydowanie nie macie czasu na nudę. Niedawno potwierdziła się spora część przecieków, a Activision ujawniło nawet zupełnie nowy zwiastun. Wraz ze świeżym materiałem, do sieci trafiło sporo ciekawych informacji.

Ujawniono między innymi, że w Vanguard znajdziemy aż 20 map. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że 16 z nich to miejscówki przeznaczone do głównych trybów rozgrywki. Pozostałe ogramy w ramach innych wariantów zabawy.

Call of Duty: Vanguard jest przygotowany na dostarczenie oszałamiającego wachlarza doświadczeń płynących z rozgrywki dla całej społeczności Call of Duty. Bogata zawartość Vanguard jest cechą charakterystyczną tego tytułu, z większą liczbą map do gry wieloosobowej w pierwszym dniu niż kiedykolwiek wcześniej i pierwszym w historii Call of Duty crossoverem Zombies.

Fani Warzone doświadczą również wielu nowych, ekscytujących rzeczy, które pojawią się w ramach premiery. Nie możemy się doczekać, aby wkrótce podzielić się większą ilością informacji.

– powiedziała Johanna Faries, główna menadżerka Call of Duty i Activision