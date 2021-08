Poznajcie Skyrim: Anniversary Edition. Premiera, nowości, darmówki i wersja na next-geny

Skyrim: Anniversary Edition to kolejne wydanie kultowego Skyrima. Bethesda szykuje wersję na PS5 i Xbox One oraz nowości dla fanów.

Tak, to znowu się dzieje. Skyrim ukaże się na kolejnej generacji konsol wraz z wydaniem Anniversary Edition. Zadebiutuje ono 11 listopada bieżącego roku i nie zabraknie w nim nowości.

Wersja Anniversary zawiera wszystko to, co Bethesda dodała do gry na przestrzeni lat. Co więcej, gracze zyskają dostęp do 500 elementów z Creation Club, czyli zawartości tworzonej przez społeczność. W skład pakietu wchodzą nowe misje, przeciwnicy i wiele więcej. Oczywiście Skyrim: Anniversary Edition nie będzie dostępne za darmo.

Znajdzie się jednak coś dla osób, które nie chcą kupować tej samej gry po raz kolejny. Posiadacze Special Edition otrzymają ulepszenia na PS5 i Xbox Series. Tutaj też znajdzie się miejsce na nowości – do gry trafi wędkowanie, tryb Survival oraz zadania Saints and Seducers. To wszystko zupełnie za darmo.

Na kolejne szczegóły Anniversary Edition musimy jeszcze zaczekać. Jestem bardzo ciekaw, jak gra będzie prezentowała się na PS5 i Xbox Series. Choć nie ma co spodziewać się graficznej ewolucji, miło by było ujrzeć grę w jeszcze ładniejszym wydaniu. Zobaczymy, czy Bethesda miło nas zaskoczy.