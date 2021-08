Crysis 3 na Switchu wygląda i działa zaskakująco dobrze. Zobaczcie wideo

Znany kanał zajmujący się grami i technologią opublikował wideo prezentujące rozgrywkę Crysis 3 Remastered na konsoli Switch. Co ciekawe, produkcja wygląda i działa naprawdę dobrze.

Crysis 3, czyli killer naszych komputerów, zresztą jak chyba każda z odsłon całego cyklu, działa zaskakująco dobrze na Switchu. Na kanale Digital Foundry pojawił się materiał sprawdzający i porównujący wersję (z PS3 i PC) zremasterowaną gry na handheldzie. Tytuł utrzymuje stałe 30 klatek na sekundę przy 900P (jeśli konsola jest podłączona do prądu), a do tego nie kłuje w oczy grafiką, jak to często bywa przy portowaniu gier AAA na mniejszą konsolkę. Skąd taki wynik?

Za port gry odpowiada szwedzkie studio Saber Interactive, które możecie kojarzyć z… Wiedźmina 3 na Switchu. Tak, oba tytuły zostały przeniesione przez Szwedów i obie gry prezentują się doskonale. Dlaczego? Są 3 powody. Pierwszy z nich to fakt, że wersja handheldowa bazuje na wersjach konsolowych (PS3 i X360), a nie PC. Na najniższych ustawieniach gra nie jest aż tak obciążająca dla sprzętu, ale wciąż prezentuje się nieźle. To akurat zasługa samego silnika.

Drugim powodem jest… samo studio zajmujące się portem. Saber Interactive po prostu umie portować gry i robią to świetnie. Na pewno ich wiedza oraz umiejętności przyczyniły się do tego, że gra działa tak płynnie. Zdaje sobie sprawę, że to dość „oczywisty” czy też nie przekonywający argument, jednak coś w tym jest. Dziki Gon na Switchu to potwierdza.

Ostatnim powodem, dlaczego gra działa zadowalająco to fakt, że nowszy układ GPU w Switchu wraz ze skalującą się rozdzielczością daje sobie lepiej radę w porównaniu z PS3 i X360. Dodatkowo port wykorzystuje TAA zamiast starego post-proccesu antyaliasing, usuwając przy tym „skaczące pixele” znane z innych wersji.