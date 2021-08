Co za obrzydliwa gra… chcę w nią zagrać! Struggling trafi na konsole, sprawdźcie zwiastun”

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Struggling to jedna z najobrzydliwszych gier, jakie zobaczycie w swoim życiu. Tak się składa, że po około roku od premiery na PC produkcja nareszcie zadebiutuje na konsolach Xbox i PlayStation.

Wyobraźcie sobie, że jesteście organiczną kupką różnych narządów, a do tego macie dwie gumowe ręce przypominające jelita. Tak właśnie prezentuje się główny bohater omawianego tytułu. Zaciekawieni? Spójrzcie poniżej i przekonajcie się, co takiego na Was czeka.

Struggling to oparta na fizyce kooperacyjna platformówka, w której maksymalnie dwóch graczy kontroluje ramiona naszego mięsistego bohatera, Troya, wyruszającego na skandaliczną przygodę. Uciekaj przed wygłodniałymi szczurami, przejedź się na motocyklu i przeskocz nad basenami z odpadkami, a wszystko to w trakcie epickiej wyprawy w poszukiwaniu legendarnych bogów abominacji. – czytamy w informacji prasowej

Premiera edycji Struggling na PS4 i Xbox One odbędzie się już 8 września 2021 roku. W ramach wstecznej kompatybilności bez problemu uruchomicie tę grę także na PS5 i Xbox Series X|S. Myślę, że oprócz oprawy graficznej jest też inny powód, żeby sięgnąć po tę produkcję na konsolach.

W tym tytule znajduje się oprócz zwykłej kampanii singlowej tryb kooperacji. Wielu właścicieli „Plejów” i Xboxów posiada kilka kontrolerów, co umożliwia właśnie kanapowe granie ze znajomymi. Może by w takim razie wcielić się w dwa obrzydliwe mutanty?

