Rockstar po cichu namieszał w GTA Online. Graczom się to nie spodobało

Do GTA Online trafiła potencjalnie niezauważalna aktualizacja. Rockstar Games sporo namieszało w napadzie Cayo Perico Heist.

Wprowadzony po cichu patch do gry zmienia parę szczegółów w dodanym do GTA Online jakiś czas temu napadzie. Ta największa zmiana dotyczy przeciwnika zwanego Juggernaut.

Dotychczas dało się pokonać poprzez uderzenie pistoletem w tył głowy lub dzięki sprawnie oddanemu headshot’owi. To najlepsze i najbardziej sensowne taktyki, które były szeroko wykorzystywane. Rockstar Games postanowiło jednak utrudnić graczom życie i uniemożliwiło dalsze korzystanie ze wspomnianych sposobów.

Rzecz jasna gracze szybko wyłapali zmianę. Na Rockstar wylało się wiadro krytyki. Według wielu osób, zmiana była całkowicie niepotrzebna i negatywnie wpływa na wrażenia z rozgrywki.

Gracz 1: Co do diabła? Juggernaut nie był nawet problemem do załatwienia. Kogo obchodziła sprawa headshotów?

G2: To Rockstar. Czego można się było spodziewać? Po prostu aktualizują wszystko, na co mają ochotę, nawet jeśli nie jest to dla nas problemem.

G3: Więc nie można już znokautować Juggernauta? Dlaczego mieliby to zrobić? Unikałem ich (Juggernautów – red. ), ale tak czy siak dlaczego do cholery to usunęli? (…).

Komentarze graczy pod wpisem na Twitterze Tez2