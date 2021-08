Mordercze gokarty już w GTA Online, a to nie jedyne atrakcje tego tygodnia

Do GTA Online zawita nowa aktualizacja, w której znajdziecie m.in. nowy rodzaj rozwałki i podwojone nagrody GTA$ i RP.

Tym razem Rockstar stawia na gokarty. W najnowszej aktualizacji do GTA Online w grze pojawił się nowy tryb: „Starcie gokartów”. Na czym on polega? Bawimy się solo lub w drużynach i dzięki przymocowanym karabinom na czterokołowcach, musimy pozbyć się reszty przeciwników. Dodatkowo na mapie porozrzucane są różne ulepszenia i wzmocnienia, które mają ułatwić wykonanie zadania. To nie wszystko. Resztę nowości znajdziecie poniżej.

Nowości w GTA Online:

Nowy rodzaj rozwałki: Starcie gokartów (w tym tygodniu za uczestnictwo w tym trybie gracze dostaną podwojone nagrody GTA$ i RP);

Nowy samochód Pfister Growler w Legendary Motorsports;

w Legendary Motorsports; Za dostarczenie samochodów z listy rzadkich pojazdów otrzymamy dwa razy więcej GTA$ i RP; dodatkowe nagrody czekają również za skompletowanie całej listy;

Podwojone nagrody GTA$ i RP za napady na sklepy;

Wszyscy, którzy zajmą miejsce w pierwszej piątce podczas 10 serii wyścigów klubu samochodowego (pościgi oraz wyścigi uliczne), dostaną Vapida Dominatora GTT ;

; W tym tygodniu można sprawdzać samochody za darmo na torze testowym (można też pojeździć niedostępnymi jeszcze pojazdami);

30% i 40% zniżki na wiele pojazdów m.in. Dinka Veto Classic, okręt podwodny Kostka, Karin Futo GTX czy BF Weevil;

Wszyscy gracze, którzy połączą konto Rockstar Games Social z Prime Gaming, otrzymają za granie 100 000 GTA$ oraz dodatkowe zniżki (50% na Benefactor BR8 oraz 80% Invetero Coquette Blackfina).

Po więcej informacji o nowej aktualizacji zajrzyjcie tutaj.